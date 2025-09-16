W Czerwieńsku oddano dziś do użytku blok z mieszkaniami komunalnymi wybudowanymi w formule SIM, czyli Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Inwestycja powstała przy udziale Krajowego Zasobu Nieruchomości.

– To pierwszy blok tego typu w Czerwieńsku, ale nie ostatni – mówi Łukasz Bałajewicz, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Agata Olejniczak, burmistrz Czerwieńska mówi, że warto było pokonywać wszystkie trudności przy budowie bloku, aby dziś zobaczyć uśmiechnięte twarze mieszkańców.

Jolanta Kazimierska właśnie się wprowadza do nowego mieszkania. Jest szczęśliwa, że nie będzie musiała wynajmować miejsca dla siebi i swojego syna.

W nowym bloku, który stanął niedaleko dworca kolejowego w Czerwieńsku są 22 mieszkania.