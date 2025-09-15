Nie ma żadnego terminu – powiedział o ewentualnym ponownym otwarciu granicy z Białorusią wiceszef MSWIA Maciej Duszczyk. Na antenie Polskiego Radia24 wiceminister mówił m.in. o prowadzonej przez Białoruś wojnie hybrydowej.

Jego zdaniem zamknięcie granicy to ważna decyzja związana z bezpieczeństwem:

W związku z rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami Zapad 2025 od 12 września polska granica z Białorusią jest zamknięta.