Nie ma żadnego terminu – powiedział o ewentualnym ponownym otwarciu granicy z Białorusią wiceszef MSWIA Maciej Duszczyk. Na antenie Polskiego Radia24 wiceminister mówił m.in. o prowadzonej przez Białoruś wojnie hybrydowej.
Jego zdaniem zamknięcie granicy to ważna decyzja związana z bezpieczeństwem:
W związku z rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami Zapad 2025 od 12 września polska granica z Białorusią jest zamknięta.
