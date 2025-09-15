Jak powstrzymać depopulację regionu? Co zrobić, aby zatrzymać w województwie młodych Lubuszan? W jaki sposób zachęcić ich do zakładania rodzin? To tylko niektóre z pytań, jakie pojawiają się w trakcie konsultacji społecznych Lubuskiego Planu Ludnościowego.

– W ramach konsultacji organizujemy otwarte spotkania dla mieszkańców i zachęcamy ich, aby przedstawili nam też swoje pomysły na rozwiązanie problemu demograficznego regionu – mówi Mariusz Kwiatkowski, pełnomocnik marszałka województwa lubuskiego ds. potencjału społecznego regionu:

Mariusz Kwiatkowski podkreśla, że w Planie Ludnościowym dla województwa lubuskiego znajdzie się też wiele propozycji mających zachęcić młodych ludzi do zostawania w regionie i zakładania tutaj rodzin.

– O nich także będziemy rozmawiać z młodymi Lubuszanami – dodaje:

Dodajmy, że pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące Lubuskiego Planu Ludnościowego rozpocznie się dziś o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim.

Kolejne, o tej samej porze, we wtorek i środę w Centrum Cyfryzacji w Gorzowie i w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.lubuskie.pl