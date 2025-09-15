Studio Reporterów Kukułcza 1 zaprasza:

Dziś po godz. 14 na antenie Radia Zachód zaprezentujemy dwa reportaże, które zdobyły I i II miejsce podczas tegorocznego Festiwalu Wrażliwego w Gdyni.

„Lawina” Małgorzaty Nabel-Dybaś oraz „Walczymy” Marzeny Wróbel-Szały.

Więcej o Laureatach tu: https://wrazliwy.pl/konkurs/laureaci.html

Porozmawiamy także o samym Festiwalu Wrażliwym oraz jego idei.

W audycji wrócimy także do zakończonej wczoraj Konferencji Audionomia, która w tym roku została zorganizowana w Lublinie.

Studio Reporterów Kukułcza 1 zostało zaproszone do wzięcia udziału w panelu „Jak do tego doszło, czyli śledztwo w audio”.

Spotkanie z reportażem śledczym

Jak wybierać temat? Jaka jest rola narracji i narratora? Czym jest SLAPP? – to tylko część tematów, które poruszyli paneliści: Agnieszka Szwajgier (Radio 357), Marzena Wróbel-Szała (Radio Zachód), Michał Janczura (Wirtualna Polska) i Piotr Nesterowicz (Pismo).

Zapraszamy!