Burmistrz Iłowej, Starosta Żagański oraz Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zapraszają na wydarzenie pod nazwą „Japońskie impresje w Iłowej”. W pałacu Hochbergów 17 września podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki prac konserwatorskich i architektonicznych.

Przez ostatnie kilkanaście miesięcy grupa naukowców z uniwersytetu w Toruniu wykonywała w obiekcie badania. – Okazało się, że pałac krył wiele tajemnic, które chcą przedstawić naukowcy. To ciekawa promocja tego zabytkowego obiektu – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

– Niezwykle interesujące są tu wątki orientalne. Hrabia Hochberg sprawił, że sztukę japońską do dziś odnaleźć można w pałacu – zaznacza włodarz Iłowej:

Początek spotkania w iłowskim pałacu godzina 12.00.