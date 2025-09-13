Radni sejmiku lubuskiego są zgodni – Polska właściwie zareagowała na zagrożenie związane z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Chwalą władze państwowe za zgodną postawę, a także zachodnich sojuszników za wsparcie.
– Nasza reakcja na rosyjską prowokację była właściwa. Cieszy jedność okazana nam przez państwa Zachodu – ocenił Tomasz Siemiński z Polski 2050:
Marek Halasz z Polskiego Stronnictwa Ludowego zwrócił uwagę, że na Białorusi zaczynają się manewry „Zapad”. – NATO czuwa i patrzy, co się dzieje – przypomniał Halasz:
Roman Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości chwalił władze państwowe za propaństwową postawę wobec rosyjskiego zagrożenia: – Cieszą spójne komunikaty ze strony rządu i prezydenta – przyznał Jabłoński:
– Nie jesteśmy sami, mamy sojuszników. Mamy prawo oczekiwać wsparcia – powiedział natomiast Tomasz Gierczak z Platformy Obywatelskiej:
Gierczak, Halasz, Jabłoński i Siemiński byli gośćmi Marcina Sasima w programie Lubuskie Forum Radia Zachód.
Czytaj także:
Drony nad Polską. Co działo się na Radzie Bezpieczeństwa ONZ
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ było szansą wyrażenia solidarności przez kraje europejskie i Stany Zjednoczone wobec agresywnej polityki Rosji - wyjaśnia Wojciech Cegielski, dziennikarz zagraniczny Polskiego Radia. Podczas posiedzenia Polska...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Wschodnia Straż NATO odpowiedzią na rosyjskie drony nad Polską
Wschodnia Straż NATO odpowiedzią na prowokacje Rosji. Uruchomienie operacji ogłosili Sekretarz Generalny Sojuszu Mark Rutte i dowódca sił sojuszniczych w Europie generał Alexus Grynkewich. Zadaniem będzie wzmocnienie obrony powietrznej...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Premier: atak dronów na Polskę nie był pomyłką i my to wiemy
Atak dronów na Polskę nie był pomyłką i my to wiemy - podkreślił w piątek (12 września) premier Donald Tusk, odnosząc się do słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który...Czytaj więcejDetails