Radni sejmiku lubuskiego są zgodni – Polska właściwie zareagowała na zagrożenie związane z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Chwalą władze państwowe za zgodną postawę, a także zachodnich sojuszników za wsparcie.

– Nasza reakcja na rosyjską prowokację była właściwa. Cieszy jedność okazana nam przez państwa Zachodu – ocenił Tomasz Siemiński z Polski 2050:

Marek Halasz z Polskiego Stronnictwa Ludowego zwrócił uwagę, że na Białorusi zaczynają się manewry „Zapad”. – NATO czuwa i patrzy, co się dzieje – przypomniał Halasz:

Roman Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości chwalił władze państwowe za propaństwową postawę wobec rosyjskiego zagrożenia: – Cieszą spójne komunikaty ze strony rządu i prezydenta – przyznał Jabłoński:

– Nie jesteśmy sami, mamy sojuszników. Mamy prawo oczekiwać wsparcia – powiedział natomiast Tomasz Gierczak z Platformy Obywatelskiej:

Gierczak, Halasz, Jabłoński i Siemiński byli gośćmi Marcina Sasima w programie Lubuskie Forum Radia Zachód.