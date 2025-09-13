Uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Lotników Alianckich w Iłowej będą mogli nauczyć się pływać. Rusza projekt kierowany do najmłodszych klas iłowskiej placówki oświatowej. W ramach zadania dzieci będą jeździć na zajęcia do żagańskiej pływalni kompleksu Arena.

To kolejna propozycja aktywizacji najmłodszych. – Udało nam się otrzymać na ten cel środki zewnętrzne z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Mamy także bardzo dużą pomoc finansową z gminy, aby ruszyć z nauką pływania naszych podopiecznych – mówi dyrektorka placówki Małgorzata Czajkowska:

Dodajmy, że w lekcjach pływania weźmie 30 iłowskich uczniów.