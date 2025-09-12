Miejska Biblioteka Publiczna imienia Papuszy, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Żagański Pałac Kultury zorganizowali miejską edycję Narodowego Czytania. Treny i fraszki Jana Kochanowskiego odczytywano pod lipą przy pałacowym podzamczu.

W spotkaniu z literaturą piękną wzięli udział pracownicy instytucji związanych z kulturą oraz dzieci i młodzież szkolna. – W tym roku sięgamy po dzieła mistrza z Czarnolasu. Bardzo nas cieszy, że towarzyszy nam młode pokolenie żaganian, bo utwory Kochanowskiego kształtowały przez dziesiątki lat właśnie pokolenia – mówi Honorata Matusiak-Dzimińska z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci:

– Nie przypadkowo nasze spotkanie odbywa się pod rozłożystą lipą. Nawet scenerią parkową chcieliśmy być bliżej wieszcza – mówi dyrektorka biblioteki Magdalena Śliwak:

W akcję włączyło się także Nadleśnictwo Żagań. – Przypadła mi udziale ważna rola wcielenia się w postać samego Jana Kochanowskiego. Takie spotkanie jest ciekawą formą prowokowania do sięgania po literaturę piękną – mówi nadleśniczy Michał Szczepaniak:

Sama młodzież podkreśla, że w tę poezję trzeba się wczytać. – Ona potrzebuje uwagi czytelnika. Jest naprawdę piękna i można ją interpretować w różny sposób. Warto sięgać po takie utwory – mówią uczniowie szkół podstawowych:

Dodajmy, że spotkanie zakończył występ artystyczny.