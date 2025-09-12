Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski rozpoczął w piątek rano (12 września) wizytę w Ukrainie. Na kijowskim dworcu powitał go szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha, który oświadczył, że oba kraje pozostaną solidarne w obliczu eskalacji terroru Rosji i prowokacji wobec Polski.

Rzecznik MSZ Paweł Wroński przekazał PAP, że szef polskiej dyplomacji spotka się w Kijowie z najważniejszymi ukraińskimi politykami.

Minister Sikorski rozpoczął wizytę w Kijowie. Spotka się z najważniejszymi ukraińskimi politykami, ale również z przedstawicielami innych krajów zachodnich

– powiedział Wroński.

Szef MSZ Ukrainy zapowiedział, że w Kijowie odbędą się istotne ukraińsko-polskie rozmowy o wspólnym bezpieczeństwie, akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO oraz o wywieraniu presji na Moskwę. Sybiha podziękował Polsce za jej przywództwo i wsparcie.

Welcome to Kyiv, Radek! I was glad to meet @sikorskiradek and @anneapplebaum at the Kyiv train station this morning. Against the backdrop of Russia's escalation of terror against Ukraine and provocations against Poland, we stand firmly together. We will hold substantial talks…

Byłem zadowolony, mogąc powitać dziś rano Radka Sikorskiego i Anne Applebaum na dworcu kolejowym w Kijowie. W obliczu eskalacji terroru Rosji przeciwko Ukrainie i prowokacji wobec Polski stoimy razem, ramię w ramię

– napisał Sybiha na platformie X. W środę Sikorski przeprowadził konsultacje z Sybihą po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Wtargnięcie nie było pomyłką

Sikorski podkreślił w Kijowie, że wtargnięcie do polskiej przestrzeni powietrznej rosyjskich dronów nie było pomyłką. Szef MSZ Polski odniósł się w ten sposób do słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który ocenił, że pogwałcenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony mogło być wynikiem błędu.

W nocy, w której nad Polskę nadleciało 19 rosyjskich dronów, nad Ukrainę nadleciało 400, plus 40 rakiet. To nie były pomyłki

– powiedział Sikorski, stojąc na tle ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie.

Kierujący ambasadą RP w Ukrainie Piotr Łukasiewicz poinformował szefa MSZ, że po ostatnim ataku dronowym i rakietowym na Kijów uszkodzenia polskiej ambasady zostały usunięte i wszyscy pracują jak zwykle w tych warunkach.

Poprzednio szef MSZ Polski złożył wizytę w Kijowie 13 września 2024 r. Minister gościł wówczas w Ukrainie przez trzy dni; spotkał się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, szefem MSZ Ukrainy i innymi ukraińskimi politykami wysokiej rangi. Podczas tej wizyty Sikorski omówił ze stroną ukraińską tematy dotyczące przywrócenia ekshumacji i godnego pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej.