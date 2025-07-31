Gościem Karoliny Kamińskiej jest Mirosław Skubiszyński, dyrektor PKP PLK w Zielonej Górze
Gmina Dąbie podpisała umowę na remont mostku w ciągu tzw. betonówki. To droga alternatywna, wykorzystywana przez kierowców jadących do, i...
Dobiega końca termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gubinie. Prace prowadzone są pod okiem konserwatora zabytków, dlatego każdy detal ma znaczenie....
W plecakach woda, nakrycia głowy i kremy z filtrem. W sercach wiara i nadzieja, że uda się pokonać blisko 400...
W porcie lotniczym Zielona Góra trwa budowa nowego terminala Non Schengen. Dyrektor lotniska przyznaje, że prace postępują sprawniej niż zakładano....
Na terenie bulwaru przy Bobrze w Żaganiu powstaje kolejne miejsce spotkań dla młodych mieszkańców miasta. We wskazanym przez młodzież terenie...
27 zabytkowych obiektów z terenu województwa lubuskiego otrzymało dofinansowanie na realizację prac restauratorskich i konserwatorskich. Wśród nich 50 tysięcy złotych...
