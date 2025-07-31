W porcie lotniczym Zielona Góra trwa budowa nowego terminala Non Schengen. Dyrektor lotniska przyznaje, że prace postępują sprawniej niż zakładano.

Oprócz budowy samego terminala prowadzone są także dodatkowe działania mające ułatwić pasażerom odprawę i zapewnić wysoki komfort podróżowania.

– Hala Non Schengen rośnie z każdym dniem – mówi Hubert Haegenbarth, dyrektor lotniska w Babimoście:

Dyrektor podkreśla także, że kolejnym etapem rozwoju lotniska i poprawy komfortu podróżujących będzie z pewnością zapowiedziana wczoraj budowa obwodnicy, która pozwoli szybko i wygodnie dojechać z trasy S3 bezpośrednio do portu lotniczego:

Jeśli przebieg prac będzie nadal postępował tak jak do tej pory, to nowy terminal powinien zostać otwarty jeszcze przed końcem tegorocznego sezonu wakacyjnego.