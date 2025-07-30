Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił 25-procentowe cła na towary importowane z Indii, a także nieokreśloną karę za zakup rosyjskiej broni i ropy. Nowe stawki mają wejść w życie od 1 sierpnia.

Chociaż Indie są naszym przyjacielem, przez lata prowadziliśmy z nimi stosunkowo niewiele interesów, ponieważ ich cła są zbyt wysokie, należą do najwyższych na świecie

– napisał w uzasadnieniu Donald Trump w serwisie Truth Social.

Macron krytycznie o umowie celnej między USA a EU

Umowę celną między Stanami Zjednoczonymi a Europą negatywnie ocenia prezydent Francji Emmanuel Macron. „Nie wzbudziliśmy wystarczającego respektu” – stwierdził,

W miniony weekend szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i prezydent Donald Trump uzgodnili 15-proc. cła na większość europejskich towarów oraz masowe inwestycje w amerykańską energetykę i przemysł zbrojeniowy.

Po trzech dniach francuski prezydent przerwał milczenie. Emmanuel Macron skrytykował zarówno formę, jak i efekty spotkania Ursuli von der Leyen z Donaldem Trumpem, które odbyło się w ośrodku golfowym amerykańskiego prezydenta w Szkocji. Macron określił wybór tego miejsca jako „zaskakujący”.

Aby być wolnym, trzeba budzić respekt. Nie wzbudziliśmy wystarczającego respektu

– miał powiedzieć podczas posiedzenia Rady Ministrów francuski prezydent.

„To nie koniec historii” – dodał, podkreślając, że był to pierwszy etap procesu negocjacyjnego, i że rozmowy będą kontynuowane. Zaznaczył również, że umowa zapewnia stabilność w krótkiej perspektywie, i nie uderza w kluczowe sektory francuskiej gospodarki.

„Jest porozumienie o zwolnieniu z ceł branży lotniczej. Czekamy teraz na szczegółowe informacje” – przekazała rzeczniczka francuskiego rządu Sophie Primas. „Rząd uważa, że to porozumienie zapewnia przejrzystość ale jest niezrównoważone” – dodała.