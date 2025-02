Brandenburgia chce ściślej współpracować z Polską. Parlament tego kraju związkowego przyjął wniosek partii SPD i BSW wzywający rząd landowy do zacieśnienia współpracy z województwami partnerskimi: zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim.

Wzmocnione mają być również partnerstwa miast: Frankfurt nad Odrą-Słubice i Guben-Gubin, a współpraca między regionem metropolitalnym Szczecina a Schwedt nad Odrą i Prenzlau ma być rozszerzona – pisze portal dziennika „Sueddeutsche Zeitung”.

Parlamentarzyści z Brandenburgii w przyjętym w środę (26 lutego) wniosku wezwali rząd federalny w Berlinie do zapewnienia, żeby kontrole graniczne z Polską, wprowadzone w celu ograniczenia nielegalnej migracji, nie wpływały na gospodarkę, osoby dojeżdżające do pracy, uczniów i studentów. W Brandenburgii pracuje 40 tys. polskich pracowników – pisze „SZ”.

– Im bardziej niestabilna jest sytuacja na świecie, tym ściślej powinniśmy współpracować z naszymi najbliższymi przyjaciółmi, z naszymi partnerami, z Polską

– powiedział minister ds. Europy w rządzie Brandenburgii Robert Crumbach (z lewicowego Sojuszu Sahry Wagenknecht – BSW).

Chadecka CDU również głosowała za wnioskiem socjaldemokratycznej SPD i BSW, ale wezwała do bardziej konkretnych projektów. To krok we właściwym kierunku, powiedział poseł CDU Julian Bruening. Jego zdaniem wniosek koalicji jest jednak nieco mało ambitny.

– Dlatego potrzebujemy konkretnych działań, które naprawdę pomogą Brandenburgii i Polsce iść naprzód

– powiedział polityk, cytowany przez „SZ”.

Frakcja prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) odrzuciła wniosek.

Utrzymanie i rozwijanie przyjaznych stosunków z Polską jest zapisane w konstytucji Brandenburgii.