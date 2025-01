Kolejki na granicy, problem z dojazdem do pracy i szkoły, spadający popyt na usługi i produkty. To rzeczywistość z jaką mierzą się Słubice. Ma to związek z przygranicznymi kontrolami, jakie odbywają się po niemieckiej stronie granicy. Mieszkańcy, turyści, osoby przejeżdżające przez miasto tranzytem grzęzną w wielokilometrowych korkach. Miasto – zwłaszcza po weekendzie – jest sparaliżowane.

Marszałek województwa lubuskiego w ubiegłym tygodniu wystosował apeluj o pilną zmianę sytuacji na polsko-niemieckiej granicy. Marcin Jabłoński wysłał pismo do minister spraw zagranicznych Nancy Faeser z prośbą o pilne podjęcie kroków, które rozwiążą problem.

Przedsiębiorca ze Słubic mówi wprost: klienci omijają nas szerokim łukiem, bo boją się korków, a to uderza w nasze zarobki.

Słubiczanie często pracują po obu stronach granicy. Tak jest m.in w instytucjach kultury – Mamy problem by dotrzeć na czas do pracy – dodaje mieszkaniec.

Od wielu lat Niemcy przyjeżdżali do Polski na zakupy. Teraz wielu rezygnuje, bo nie chce tracić czasu w korku.

– Wszystkie ulice dojazdowe są zablokowane, to prawdziwy paraliż – dodaje obywatel Ukrainy, który mieszka w Słubicach

Dyrektor gabinetu wojewody lubuskiego Sławomir Pawlak mówi, że ten problem został już dawno dostrzeżony przez władze regionu i przedstawicieli rządu w terenie. – Spotykamy się regularnie z przedstawicielami samorządów, dużą rolę odgrywa tu także policja – dodaje.

Burmistrz Słubic Marzena Słodownik mówi, że Słubice i Frankfurt to jedna tkanka miejska. – Po obu stronach rzeki pracujemy, edukujemy się i mieszkamy, dlatego obecna sytuacja mocno nam doskwiera – dodaje.

– Szanujemy zaangażowanie włodarzy, przedstawicieli rządu, chcemy aby ta sytuacja była jak najszybciej rozwiązana – dodaje. Przez korki karetki mają problem z dojazdem, miasto jest sparaliżowane, a mieszkańcy wdychają spaliny.

Kontrole na polsko-niemieckim pograniczu obowiązują od października 2023 roku.

News powstał przy współpracy dziennikarzy Horyzont TV Słubice.