38-letni Tomasz P. odpowie przed sądem za grożenie na Facebooku Jerzemu Owsiakowi śmiercią i oferowanie 100 tys. zł za jego zastrzelenie. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Rejonowego w Krośnie. Mężczyzna się przyznał. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Mieszkaniec Odrzykonia Tomasz P. został oskarżony o to, że 12 stycznia br. za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook kierował wobec Jerzego Owsiaka groźby karalne pozbawienia go życia poprzez zastrzelenie – poinformował w środę (26 lutego) PAP szef Prokuratury Rejonowej w Krośnie prok. Zbigniew Piskozub.

– dodał prokurator.

Tomasz P. odpowie także za publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni pozbawienia życia Jerzego Owsiaka poprzez umieszczenie na swoim koncie społecznościowym wpisu: „100 tys. zł za zabicie Owsiaka. Zabić Owsiaka. Strzelać w was i Owsiaka”.

Oba te przestępstwa zagrożone są karą do trzech lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

Jak powiedział prokurator, P. w czasie przesłuchania mówił, że nakręcił się negatywnymi komentarzami na temat działalności Jerzego Owsiaka i to spowodowało u niego wybuch złości.

– Te wpisy były podyktowane tym, że naczytałem się w internecie o Jerzym Owsiaku, co ma i czym jeździ i to spowodowało, że zacząłem pisać w internecie, nawoływać do zabicia. We mnie wzrastała złość