Oskarżony o pedofilię radny ze Ścinawy wyjdzie z aresztu – zażalenie śledczych nie zostało uwzględnione. Przed rozpoczęciem procesu sąd zdecydował, że 63-letni Jan B., który przyznał się do wielokrotnego współżycia z czternastolatką, wyjdzie na wolność.

Mówi rzeczniczka legnickiej prokuratury Liliana Łukasiewicz:

Śledczy obawiają się, że radny będzie chciał wpływać na świadków. Z opinii biegłych psychologów wynika, że na wolności mężczyzna może ponownie dopuścić się przestępstwa wobec nieletnich.