Oskarżony o pedofilię radny ze Ścinawy wyjdzie z aresztu – zażalenie śledczych nie zostało uwzględnione. Przed rozpoczęciem procesu sąd zdecydował, że 63-letni Jan B., który przyznał się do wielokrotnego współżycia z czternastolatką, wyjdzie na wolność.
Mówi rzeczniczka legnickiej prokuratury Liliana Łukasiewicz:
Śledczy obawiają się, że radny będzie chciał wpływać na świadków. Z opinii biegłych psychologów wynika, że na wolności mężczyzna może ponownie dopuścić się przestępstwa wobec nieletnich.
Polecamy
Proces rodziców z Przemkowa oskarżonych o znęcanie się nad dziećmi
Pracownica socjalna odpowiedzialna za pomoc rodzinie z Przemkowa tłumaczyła się przed sądem niepamięcią i nie potrafiła odpowiedzieć na kluczowe pytania....Czytaj więcejDetails