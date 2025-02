Nie oddamy skrawka naszej ziemi. Każdy, kto myśli, że Ukraina zgodzi się na ustępstwa terytorialne, nie rozumie naszej historii i naszej walki. Żadne kluczowe zasoby Ukrainy nie zostaną oddane bez jasnych gwarancji bezpieczeństwa – podkreślił w rozmowie z PAP ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Wasyl Bodnar odniósł się do ostatnich komentarzy prezydenta USA Donalda Trumpa, który nazwał Wołodymyra Zełenskiego dyktatorem oraz sugerował, że Ukraina mogła uniknąć wojny, negocjując z Rosją.

– Trudno reagować na takie słowa bez emocji, bo to kompletna bzdura. Nie odpowiadają one rzeczywistości i powielają narrację prorosyjską

– powiedział Bodnar.

Ukraiński dyplomata podkreślił, że jego kraj nie dążył do wojny, lecz został brutalnie zaatakowany.

– zaznaczył.

Jednocześnie ambasador podkreślił, że Ukraina jest świadoma strategicznego znaczenia relacji ze Stanami Zjednoczonymi i będzie dążyć do ich utrzymania.

Pytany o wizytę generała Keitha Kellogga w Kijowie i spekulacje dotyczące amerykańskiej propozycji dostępu do ukraińskich surowców mineralnych w zamian za dalsze wsparcie militarne, ambasador podkreślił, że temat jest przedmiotem negocjacji i był częścią planu prezydenta Zełenskiego, ale „żadne kluczowe zasoby Ukrainy nie zostaną oddane bez jasnych gwarancji bezpieczeństwa”.

– To nie jest transakcja handlowa. Chcemy współpracować, ale na partnerskich warunkach. To Ukraina zaproponowała współpracę w zakresie minerałów ziem rzadkich, ponieważ mamy surowce kluczowe dla nowoczesnych technologii. Jednak w żadnym wypadku nie oznacza to, że oddamy je bezwarunkowo