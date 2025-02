Sekretarz stanu USA Marco Rubio wezwał w sobotę (22 lutego) państwa członkowskie ONZ do przyjęcia “prostej i historycznej” rezolucji na temat Ukrainy, zaproponowanej przez Waszyngton – podała agencja AFP.

– Stany Zjednoczone zaproponowały prostą i historyczną rezolucję w ONZ. Wzywamy wszystkie państwa członkowskie do jej przyjęcia, po to, aby wytyczyć drogę do pokoju