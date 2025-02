Trwa nabór do zarządzanego przez żagański powiat Środowiskowego Domu Samopomocy. Do placówki mogą zostać przyjęte osoby ze wszystkich gmin leżących na terenie administrowanym przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu.

Głównym warunkiem przyjęcia jest pełnoletność i posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. – Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy. Zajęcia są tu dostosowane do każdego uczestnika indywidualnie – mówi kierowniczka Katarzyna Krajewska:

– Wystarczy wypełnić pobrane w placówce drugi i zgłosić się do nas. Pokierujemy od początku do końca w procesie naboru – zaznacza Katarzyna Krajewska:

Dodajmy, że w placówce może przebywać 20 osób.