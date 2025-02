Gmina Trzebiechów zachęca do badań cytologicznych. Do Trzebiechowa często przyjeżdża mammobus, ale także urząd organizuje wyjazdy na badania do Zielonej Góry.

– Na początku było wiele chętnych pań, teraz zainteresowanie nieco osłabło, co mnie szczerze martwi – mówi Izabella Staszak, wójt gminy Trzebiechów.

Przypomnijmy, że w punkcie szczepień w aptece można od 14 lutego otrzymać receptę na refundowaną szczepionkę zalecaną, na przykład przeciw grypie i od razu się zaszczepić. Podanie szczepionki w aptece jest bezpłatne dla osób powyżej 65. roku życia.