„To ostatni moment na zmianę kandydata. Chyba że narracja Kremla stała się oficjalną linią PiS” – napisał premier Donald Tusk we wpisie skierowanym do prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Tusk odniósł się w ten sposób do słów Karola Nawrockiego, który twierdzi, że wojny w Ukrainie winne są europejskie elity.

Karol Nawrocki, kandydat PiS na prezydenta kraju, we wtorek spotkał się z wyborcami w Legionowie (woj. mazowieckie). Jak relacjonują reporterzy PAP, o spowodowanie wojny w Ukrainie oskarżył europejskie elity.

Europa jest dzisiaj w chaosie wywołanym decyzjami elit europejskich w stosunku do Putina, które przyniosły nam wojnę i atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Pakt z Putinem był podpisywany za sprawą europejskich elit i dzisiejszego premiera rządu polskiego Donalda Tuska. Europa ugrzęzła na wiele lat w dotowaniu Federacji Rosyjskiej, która wywołała wojnę

– powiedział Nawrocki.

W środę do opinii prezesa IPN odniósł się premier Donald Tusk. Na platformie X napisał:

Nawrocki oświadczył, że to Europa wywołała wojnę na Ukrainie. Jarosławie, to ostatni moment, aby zmienić kandydata. Chyba że narracja Kremla stała się oficjalną linią PiS

– uderzył Tusk.

Panie Donaldzie @donaldtusk, za wojnę na Ukrainie odpowiada postsowiecka Federacja Rosyjska, na której czele stoi Pana znajomy z molo w Sopocie. Z Putinem robił Pan interesy i resety, a mnie ściga. Elity europejskie i drugoplanowi pomocnicy tych elit – czyli Pan, tylko ośmielali… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) February 19, 2025

Nawrocki nie pozostał dłużny. W odpowiedzi na wpis premiera przypomniał mu słynne wspólne zdjęcia z Putinem na molo Sopocie z 2009 r. Nie wiadomo, o czym wówczas premierzy rozmawiali, ale łatwo spotkać się ze stwierdzeniem, że były to podchody pod przejęcie Grupy Azoty przez związanego z Kremlem biznesmena Wiaczesława Kantora. W latach 2010-2013 oba rządy Tuska wcale jednak tego nie ułatwiały, konsolidując zakłady i zwiększając kontrolę Skarbu Państwa nad Azotami w krytycznym momencie.

Panie Donaldzie, za wojnę na Ukrainie odpowiada postsowiecka Federacja Rosyjska, na której czele stoi Pana znajomy z molo w Sopocie. Z Putinem robił Pan interesy i resety, a mnie ściga. Elity europejskie i drugoplanowi pomocnicy tych elit – czyli Pan, tylko ośmielali Rosję do ataku

– napisał Nawrocki.