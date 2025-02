Zakończyło się nieformalne spotkanie głów najważniejszych europejskich państw w Paryżu. Polskę reprezentował premier Donald Tusk. – Otrzymaliśmy potwierdzenie, że inwestycje w obronę nie będą traktowane jako nadmierne wydatki, a więc nie będziemy zagrożeni procedurą nadmiernego deficytu – powiedział po spotkaniu.

Tusk jest zadowolony z przebiegu rozmów. Przekazał, że wszyscy uczestnicy w kluczowych sprawach mieli podobne zapatrywania do Polski.

Zdajemy sobie sprawę, że takie spotkania nie kończą się decyzjami. To jednak dopiero wstęp do tego, co zdarzy się w najbliższych tygodniach i miesiącach. Po różnych wypowiedziach z Monachium, niektórych emocjonalnych, z satysfakcją usłyszałem od wszystkich bez wyjątku, że w interesie całej Europy jest jak najpilniejsze i intensywne działanie na rzecz wzmocnienia współpracy sojuszników. Dotyczy to także tych ewentualnych przyszłych rozmów dotyczących zakończenia wojny