Po konsultacjach z działkowcami żarski magistrat wyznaczył miejsca dokarmiania kotów wolno żyjących na terenach ogrodów działkowych w mieście. Urząd zwiększa ilość tych lokalizacji w stosunku do poprzednich lat.

To część projektu związanego z ochroną zwierząt. – Takich kotów w rejonach działek jest wiele. Będą one dokarmiane do końca marca. Oczywiście karma będzie dostarczana we wskazane miejsca – mówi rzeczniczka urzędu Agnieszka Zychla:

Dodajmy, że takich miejsc dokarmiania na terenie ogrodów działkowych będzie 10.