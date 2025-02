Premier Brandenburgii Dietmar Woidke z wizytą w województwie lubuskim. W poniedziałek spotka się w Zielonej Górze z marszałkiem województwa lubuskiego. Jednym z tematów jest sytuacja na granicy polsko-niemieckiej. Chodzi o kolejki tworzące się po polskiej stronie, ma to związek z wprowadzonymi kontrolami po stronie niemieckiej

Przypomnijmy, ta sytuacja od wielu miesięcy paraliżuje funkcjonowanie przygranicznych miejscowości. Mieszkańcy mają problem z dojazdem do pracy, tracą na tym także mali przedsiębiorcy.

– To spotkanie jest m.in pokłosiem apelu, jaki skierowałem do władz lokalnych i krajowych po obu stronach Odry – mówi Marcin Jabłoński. Marszałek zwraca też uwagę na sytuację polityczną u naszych sąsiadów. – To także wpływa na to, jak wygląda nasze pogranicze – dodaje.

Marcin Jabłoński podtrzymuje stanowisko, że problem związany z korkowaniem się przygranicznych miast jest poważny. – Tę kwestię trzeba będzie w końcu rozwiązać – dodaje.

Włodarze Lubuskiego i Brandenburgii mają także rozmawiać o infrastrukturze drogowej, Chodzi o mosty, które łączą oba kraje. Ważną kwestią są także transgraniczne połączenia kolejowe.

Tematem rozmów ma być również Odra i współpraca w sytuacji katastrof ekologicznych.