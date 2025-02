Stany Zjednoczone nie chcą rozmawiać o członkostwie Ukrainy w NATO w obawie przed eskalacją w relacjach z „ruskimi”; Waszyngton nie ma też planu zakończenia wojny – oświadczył w piątek (14 lutego) w Monachium ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

– powiedział dziennikarzom na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Prezydent zauważył jednak, że jeśli Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO, to kraj ten potrzebuje armii liczącej 1,5 miliona żołnierzy, wyposażonych w nowoczesną broń. Zełenski powtórzył, że w przypadku braku gwarancji bezpieczeństwa Rosja ponownie zaatakuje Ukrainę – napisała agencja Interfax-Ukraina.

Zełenski ocenił, że Stany Zjednoczone nie mają planu zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

– powiedział prezydent Ukrainy.

Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha wezwał w piątek (14 lutego) kraje partnerskie, aby nie bały się podejmować odważnych kroków w celu powstrzymania Rosji i nie powtarzały błędów z przeszłości.

– napisał Sybiha na platformie X.

Three years ago, I was also in Munich with President Zelenskyy.

The atmosphere was grim. No one believed in Ukraine. Neither before full-scale war, nor at its onset.

But we believed in ourselves. And we survived despite all odds. The bottom line: never underestimate Ukraine.

— Andrii Sybiha ???? (@andrii_sybiha) February 14, 2025