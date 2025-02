Rosyjski dron uderzeniowy trafił w nocy z czwartku na piątek (13/14 lutego) w sarkofag nad zniszczonym w katastrofie w 1986 r. reaktorem elektrowni jądrowej w Czarnobylu – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Promieniowanie nie wzrosło – zapewnił.

– podał prezydent w mediach społecznościowych.

– podkreślił Zełenski.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.

This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT

— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) February 14, 2025