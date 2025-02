Muzeum POLIN we współpracy z 30 instytucjami kultury z całej Polski stworzyło portal Kolekcje, a więc bazę ponad 7 tys. obiektów związanych z historią i kulturą polskich Żydów.

Prace nad stworzeniem portalu Kolekcje trwały wiele miesięcy. W ich efekcie zdigitalizowano tysiące przedmiotów i dokumentów, które od teraz dostępne są dla każdego internauty. Na portalu można znaleźć dzieła sztuki, osobiste pamiątki i archiwalia związane z polskimi Żydami – od XIX w., przez dwudziestolecie międzywojenne, po okres powojenny.

Wśród dzieł sztuki znajdziemy obraz-asamblaż „Noc” Jonasza Sterna, „Warkocz” Krystyny Piotrowskiej czy prace Wilhelma Sasnala.

– informuje Muzeum POLIN.

Na portalu zgromadzono też 50 nagrań tzw. historii mówionej – świadectwa osób, których losy przybliżają historię polskich Żydów. Baza dostępna jest w dwóch językach, polskim i angielskim.

Jestem przekonana, że portal Kolekcje będzie dobrze służył szerokiej publiczności: zarówno profesjonalistom – historykom i badaczom – jako nowe źródło przydatne do analiz historycznych, genealogicznych czy kulturoznawczych; kadrze nauczycielskiej, studentom, jak i uczniom – są to bowiem wartościowe materiały edukacyjne do lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego