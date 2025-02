Pod bramą żagańskich koszar dziś spory ruch. Rozpoczęło się wcielenie chętnych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Do włożenia munduru i służby w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej stawiło się blisko 70 młodych ludzi z całej Polski.

Szkolenie potrwa prawie miesiąc. – Pierwszy dzień to wszelkie sprawy organizacyjne od dokumentów, poprzez wydanie sortów mundurowych. A od jutra elewi rozpoczną szkolenie. Wręczymy też im broń – mówi porucznik Lidia Żmuda oficer prasowy jednostki wojskowej:

Sami wstępujący w szeregi armii podkreślają, że chcą się sprawdzić w nowej roli. – Jak się nie spróbuje, to nie przekonamy się czy to jest to. Miesiąc powinien wystarczyć, aby nabrać pewności. Wielu już teraz deklaruje chęć pozostania w służbie – podkreślają przybyli pod koszary:

Dodajmy, że turnus zakończy przysięga wojskowa, którą zaplanowano na 8 marca.