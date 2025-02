W podżagańskim Kocinie złodzieje zdemontowali i wywieźli trzy solarne lampy. Gmina w zeszłym roku wykonała w miejscowości nową drogę i oświetlenie. Urząd planuje zamontowanie systemu kamer, aby uniknąć kolejnych kradzieży.

To kolejna wieś w żagańskiej gminie, gdzie dochodzi do takich aktów. – Nie rozumiem, jak można niszczyć i kraść coś, co służy bezpieczeństwu wszystkich. Tych prób wandalizmu mamy niestety wiele, dlatego reagujmy widząc takie sytuacje – mówi wójt Leszek Ochrymczuk:

– Już niebawem będziemy montować kamery w kilku lokalizacjach, aby ukrócić proceder. Zależy nam na bezpieczeństwie mieszkańców – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że koszt takiej jednej skradzionej lampy solarnej to kwota 10 tysięcy złotych.