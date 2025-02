W piątek (7 stycznia) upływa termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej. Tegoroczni maturzyści muszą zadeklarować, jakie przedmioty i na jakim poziomie będą zdawać na egzaminie. Do 14 marca deklarację muszą złożyć obywatele Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę w ostatniej klasie danego typu szkoły po 7 lutego br.

Deklaracja maturalna to dokument, który muszą złożyć osoby przystępujące do egzaminu dojrzałości w danym roku szkolnym. Można ją złożyć w formie papierowej albo elektornicznej.

Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej przystępują do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (uczący się w czteroletnich liceach i pięcioletnich technikach). Wyjątek stanowią ci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2020–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości. Oni napiszą egzamin w Formule 2015 (uczący się w szkołach starego ustroju, tzn. trzyletniego liceum i czteroleniego technikum).

Osoby, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia czteroletniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, przystępują do egzaminu w Formule 2023. Osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia trzyletniego liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych, przystępują do egzaminu w Formule 2015.

Jeżeli zdający przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w 2023 r. lub w 2024 r. (w Formule 2023), to w 2025 r. będzie zdwał egzamin w tej samej formule. Jeżeli przed 2025 r. przystępował do egzaminu w Formule 2015, to w tym roku również przystąpi do matury w tej samej formule.

Jeśli chodzi o obywateli Ukrainy, którzy w tym roku przystąpią do matury, muszą oni złożyć deklarację w języku polskim do 7 lutego, jeśli ukończyli szkołę w latach 2022–2025. Więcej czasu – do 14 marca – mają ci, którzy rozpoczęli naukę w ostatniej klasie danego typu szkoły po 7 lutego br.

Jak przekazała CKE, do egzaminu w Formule 2023 przystępuje zdający – obywatel Ukrainy, który w 2025 r. ukończy czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum albo branżową szkołę II stopnia na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej.

Z kolei do egzaminu w Formule 2015 przystępuje zdający – obywatel Ukrainy, który ukończył trzyletnie liceum ogólnokształcące albo czteroletnie technikum.

W roku szkolnym 2024/2025 uczniów klas maturalnych obowiązuje tylko jeden termin, bo nie jest już od nich wymagana deklaracja wstępna. Do tej pory składali ją do 30 września.

– Pozostawiony został termin deklaracji dotąd ostatecznej, a teraz jedynej tj. 7 lutego

– poinformował we wrześniu ub.r. resort edukacji.

Jak wówczas przekazał, minister edukacji Barbara Nowacka zniosła tzw. wstępne deklaracje maturalne na wniosek Zespołu do spraw Praw i Obowiązków Ucznia. Rozporządzenie w tej sprawie wydano w wakacje ub.r.

Ministerstwo argumentowało, że uczniowie „mają dodatkowy czas na świadomą i odpowiedzialną decyzję na wybór dodatkowych przedmiotów, które będą zdawać podczas egzaminu maturalnego”.

Zaznaczyło, że wybór przedmiotów na egzamin maturalny jest wyłączną decyzją ucznia i nie musi być związany z tym, że w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej uczy się lub nie danego przedmiotu w zakresie rozszerzanym.