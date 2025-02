Burmistrz Żagania wraz z radnymi spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Moczyń. Podczas rozmów w Publicznej Szkole Podstawowej numer 3 rodzice wyrazili swoje zaniepokojenie planami reorganizacji placówki. Magistrat chce wprowadzenia zmian, zgodnie z którymi mniejsze szkoły staną się filiami dwóch dużych. To wynik wniosków wynikających po sporządzeniu raportu dotyczącego kondycji oświaty w mieście.

Rodzice obawiają się, że konsekwencjami zmian będzie likwidacja „trójki”. Podczas kilkugodzinnego spotkania obie strony przedstawiły swoje argumenty. – Chcemy, aby szkoły przetrwały trudny czas postępującej demografii. Nie chcemy rezygnować z żadnej z nich – mówi burmistrz Sławomir Kowal. Rodzice zaś stoją przy swoim i nie chcą, aby edukacja w obiekcie przy ulicy Szkolnej obejmowała dzieci do czwartej klasy lecz do końca podstawówki. – Troje moich dzieci pobiera tu naukę i czują się to dobrze. Tutaj nie ma anonimowych uczniów, a atmosfera jest niemal rodzinna – mówi Żanety Jamroży z rady rodziców;