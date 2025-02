Rozbudowa sieci kanalizacyjnej to priorytet wśród tegorocznych inwestycji na terenie gminy Kolsko. Zadania mają doprowadzić do likwidacji szamb i poprawić stan środowiska naturalnego co może mieć wpływ na rozwój turystyki. – Na naszym terenie mamy wiele jezior, nad którymi wypoczywają turyści, zatem chcemy poprawić jakość wody – mówi wójt Iwona Brzozowska.

W przyszłym roku, w Kolsku, ma powstać farma fotowoltaiczna.