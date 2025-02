Żagański magistrat zapowiedział zmiany w szkolnictwie w mieście. Reorganizację przejdzie między innymi Publiczna Szkoła Podstawowa numer 3 w dzielnicy Moczyń. Powodem jest między innymi rosnący koszt utrzymania szkół oraz braki subwencji na oświatę. Rodzice obawiają się likwidacji placówki.

Podczas zorganizowanego w szkole spotkania na pytania mieszkańców, których dzieci uczęszczają do szkoły odpowiadali burmistrz i wiceburmistrz miasta. – Chodzi nam o to, aby uratować żagańskie szkoły. Łagodnym sposobem na to jest utworzenie filii szkół. – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

– Najmniejsze szkoły powinny być filiami tych większych placówek – zaznacza włodarz miasta:

– Moja córka uczęszcza do tej szkoły do pierwszej klasy. Dowiedziałem się o spotkaniu i jestem tu, aby zamanifestować z innymi to, że nie chcemy zmian w takiej postaci – mówi Paweł Lóssa:

Dzieci Żanety Jamroży uczęszczają do szkoły numer 3. Jak sama podkreśla szkoła zasługuje na to, aby funkcjonowała w niezmienionej postaci. – Tutaj dzieci czują się bezpiecznie. Moja córka jest wrażliwa i potrzebuje bezpieczeństwa – zaznacza mama trójki dzieci:

Dodajmy, że do żagańskiej szkoły uczęszcza około 130 uczniów.