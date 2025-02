W Żaganiu rozpoczęła się dziś coroczna kwalifikacja wojskowa. Obejmuje ona mieszkańców całego powiatu i odbywać się będzie w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Jej celem jest między innymi nadanie kategorii zdrowia.

Określenie przydatności do służby jest obowiązkiem ustawowym. Oprócz mężczyzn obejmuje także kobiety w zawodach istotnych dla armii. – Jest to ważne wydarzenie, bo niejako szereguje potencjał dla wojska. Oczywiście nie jest to wcielenie, ale przychodzą już tacy, którzy rozważają służbę w armii – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

– Komisja, przed którą stawiają się wezwani mieszkańcy powiatu ocenia ich stan zdrowia. Należy pamiętać, aby osoby chorujące przewlekle zabrały ze sobą niezbędne dokumenty medyczne – zaznacza porucznik Tomasz Kowalski z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu:

– Jest to obowiązek, więc stawiamy się w wyznaczonym terminie. Część z nas ma inne plany, ale są też osoby chcące włożyć mundur – mówią mieszkańcy różnych destynacji powiatu:

Dodajmy, że kwalifikacja wojskowa w powiecie żagańskim potrwa do końca miesiąca.