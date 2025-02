W Górzynie w powiecie żarskim trwa przebudowa drogi powiatowej numer 1129F. Inwestycja obejmuje powstanie nowej nawierzchni oraz budowę mostu w ciągu arterii. Koszt zadania to ponad 3,5 miliona złotych.

W ramach prac oprócz arterii powstanie nowy chodnik, zjazdy do posesji oraz przebudowywane będą dojazdy do mostu. – Oprócz poprawy warunków jazdy jest to także inwestycja w bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie. Wkład własny powiatu to ponad dwa miliony złotych – mówi wicestarosta żarski Wojciech Kasprów:

Dodajmy, że zakończenie inwestycji planowane jest w czerwcu.