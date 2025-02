W pow. ostrołęckim 30-latka kierująca bmw uległa wypadkowi, gdy podczas wyprzedzania ciężarówki na jej auto spadły kawałki lodu. Zaskoczona kobieta straciła panowanie nad autem, zjechała na pobocze, a następnie do przydrożnego rowu. Policja apeluje kierowców o odśnieżanie pojazdów przed wyruszeniem w trasę.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano w miejscowości Zabiele Wielkie. Gdy kierująca bmw wyprzedzała ciągnik siodłowy daf, z naczepy na dach jej samochodu spadł lód.

– Siedząca za kierownicą 30-letnia kobieta straciła panowanie nad autem, zjechała na pobocze, a następnie znalazła się w rowie. Z obrażeniami ciała została odwieziona do szpitala

– powiedział PAP rzecznik Komendy Miejskiej w Ostrołęce nadkom. Tomasz Żerański.

Policjant dodał, że kierowca ciężarówki, który nie odśnieżył dachu pojazdu przed wyjazdem w trasę, poniesie konsekwencje tego zaniedbania. Będą one zależały od tego, jak poważne okażą się obrażenia ciała kierującej.

Mundurowi przypominają, że każdy kierowca przed wyruszeniem w trasę ma obowiązek do takiego przygotowania pojazdu, aby podczas jazdy nie zagrażał ani bezpieczeństwu osób nim podróżującym, ani innych uczestników ruchu.

– I tu apel do kierowców: niech zadziała nasza wyobraźnia! Zalegający śnieg i zaszronione szyby ograniczają przecież widoczność, co bez wątpienia wpływa na bezpieczeństwo. Nieusunięte kawałki lodu mogą spać na inne pojazdy. Łatwo może dojść do tragicznych w skutkach zdarzeń na drodze