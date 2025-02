W poniedziałek (3 lutego) w Głogowie została podpisana umowa na budowę obwodnicy miasta. 18-kilometrowy odcinek będzie kosztował 800 mln zł. Jak powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, obwodnica ma powstać do 2028 r.

Na obwodnicę mieszkańcy Głogowa czekają od wielu lat.

– Robimy pierwszy krok, podpisaliśmy umowę na budowę 18-kilometrowego odcinka drogi dwupasmowej – powiedział minister Klimczak. Obwodnica będzie kosztowała 800 mln zł. – Mam nadzieję, że w 2028 r. ta inwestycja zakończy się

– mówił minister Klimczak.

Droga w Głogowie powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

– To jest jedna z największych obwodnic budowanych obecnie w Polsce. Ta droga jest nie tylko ważna dla mieszkańców, ale również przedsiębiorców oraz huty. Przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu

– mówił minister Klimczak.

Minister Klimczak podał, że w poniedziałek, w tym samym czasie, w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na opolszczyźnie została podpisana umowa na wykonanie projektu nowego mostu w Głuchołazach na drodze krajowej nr 40. „Pamiętamy most tymczasowy, który został zmieciony przez powódź. To będzie most jednoprzęsłowy, bez podpory pośredniej i odporny na wielką wodę” – mówił minister Klimczak. Projekt ma powstać do końca marca, potem rozpocznie się budowa mostu.

– A jednak można budować to, o czym się mówiło od wielu lat

– powiedział minister, pełnomocnik rządu ds. programu odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński.

Dodał, że obwodnica Głogowa powinna powstać zacznie wcześniej.

– Nie powstawała, bo nie było determinacji, siły i woli politycznej. Teraz jest determinacja i siła i wola polityczna

– mówił Kierwiński.

Inwestycja ma również inny wymiar. Pokazuje, że z rządowych pieniędzy odbudowywane są tereny dotknięte powodzią. Minister Kierwiński wskazał również na Stronie Śląskie, w którym powstaje przedszkole kontenerowe. Trwają również prace na tamie w Stroniu Śląskim.

– Tama przeżyła pierwszą i druga wojnę światową, a nie przeżyła PiS-u. Odbudujemy ją, zabezpieczymy i będzie służyła mieszkańcom

– mówił Kierwiński.