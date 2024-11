Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyłonił w drodze przetargu wykonawcę drugiego etapu obwodnicy Sławy. W ciągu trzech lat, w formule zaprojektuj i wybuduj, powstanie droga o długości ponad pięciu kilometrów z oświetleniem i ścieżką pieszo rowerową. Trasa zostanie połączona z pierwszą częścią obwodnicy i całkowicie wyprowadzi ruch tirów z centrum miasta. – To dobra informacja dla mieszkańców, którzy czują się teraz mało bezpiecznie, bo co jakiś czas dochodzi do tragicznych wypadków – mówi Cezary Sadrakuła, burmistrz Sławy.

Budowa drogi będzie kosztować ponad 55 milionów złotych.