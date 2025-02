Czwartego dnia po egzekucji wyroku śmierci wydanego przez Kierownictwo Walki Podziemnej AK brigadeführer SS Franz Kutschera „wziął ślub” z 26-letnią Jane Lillian Steen, norweską volksdeutschką. Zamiast wesela odbył się pogrzeb „pana młodego” na powązkowskim niemieckim „cmentarzu bohaterów”.

Wyrok na dowódcę SS i Policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa – który wprowadził w Warszawie niespotykany wcześniej podczas niemieckiej okupacji terror – wykonali żołnierze oddziału specjalnego Kedywu Komendy Głównej AK „Pegaz” we wtorek 1 lutego 1944 r. w Alejach Ujazdowskich w Warszawie.

Wykonawcy wyroku Polskiego Państwa Podziemnego nie mieli pojęcia, że swoją akcją przerwali przygotowania do hucznego wesela.

– relacjonowała „Milena” („Stolica”, 1969), urzędniczka biura gubernatora Ludwiga Fischera, i jednocześnie żołnierz kontrwywiadu Komendy Okręgu Warszawskiego AK.

– czytamy w tygodniku „Stolica”.

„Milena” – Teodora Żukowska (1914-93) – prawdopodobnie nie chciała wówczas o sobie przypominać. Aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa 20 lipca 1949 r., przesłuchiwana m.in. przez Józefa Światłę, Eugeniusza Chimczaka i Józefa Różańskiego, którzy szykanami i psychicznymi torturami usiłowali wydobyć z niej zeznania wskazujące na rzekome kontakty kontrwywiadu AK z Gestapo, została zwolniona z więzienia 25 kwietnia 1953 roku. Zdaniem historyka prof. Tomasza Szaroty była „jedną z najwspanialszych postaci Polskiego Państwa Podziemnego”.

– relacjonowała Żukowska.

Jak podał Władysław Bartoszewski w książce pt. „1859 dni Warszawy”, godzinę przed akcją na Kutscherę, na rogu Mazowieckiej i Traugutta został zastrzelony Willi Lübbert, współodpowiedzialny za łapanki uliczne i wywożenie Polaków na przymusowe roboty. Natomiast około południa w swoim biurze mieszczącym się na trzecim piętrze gmachu „Prudentialu” przy Placu Napoleona stracił życie Albrecht Eitner, oficjalnie generalny powiernik nieruchomości pożydowskich i – zakonspirowany – agent niemieckiego kontrwywiadu wojskowego Abwehr-Ost. Wyrok ten wykonali żołnierze Kedywu przynależący do grupy por. Tadeusza Jaegermanna „Klimka” – Zbigniew Bogucki „Zbyszek” i Bolesław Bondy „Bolek”.

W odwecie za zabicie Kutschery Niemcy, następnego rozstrzelali na miejscu akcji 100 więźniów Pawiaka, 200 kolejnych osób zaś zamordowano w ruinach byłego getta warszawskiego.

– opisywała „Milena”.

– dodała Teodora Żukowska.

Jane Lillian Steen była w zaawansowanej ciąży. W związku z tym w Berlinie wydano zgodę na zorganizowanie „pośmiertnego ślubu”. Ceremonia odbyła się 4 lutego 1944 r. w obecnym Pałacu Prezydenckim.

– wspominała.

– dodała w tekście umieszczonym pod paginą „Styl życia”.

Po ceremonii ślubno-pogrzebowej trumnę z ciałem Kutschery przewieziono pustymi ulicami – okolicznym mieszkańcom nakazano opuszczenie domów na siedem godzin – Warszawy na Dworzec Gdański. Jednak wywiadowcy AK Andrzejowi Englertowi (1918-76) – ojcu Jana i Macieja Englertów – udało się zza firanki w oknie Hotelu Bristol, zrobić zdjęcia konduktu.

– napisał Wojciech Parzyński w książce „Zabić Franza Kutscherę” (2015), prawnik, prywatnie siostrzeniec Michała Issajewicza „Misia”.

– Do dnia dzisiejszego funkcjonuje informacja, że trumnę ze zwłokami Kutschery Niemcy przewieźli na Dworzec Gdański, skąd, wcześniej przygotowanym, specjalnym pociągiem odwieziono go do Berlina, gdzie miały się odbyć dalsze uroczystości pogrzebowe. Takie wiadomości podawane są przede wszystkim w artykułach prasowych, ale również w ten sposób Piotr Stachiewicz przedstawił ostatnie chwile Kutschery w Warszawie, jednak nie podając źródła, na podstawie którego doszedł do tych ustaleń. Co do dalszej drogi na miejsce ostatecznego pochówku Brigadeführera w relacjach wspomnieniowych przewija się również informacja, że ciało Kutschery zostało przetransportowane do Berlina samolotem z pobliskiego lotniska wojskowego na Bemowie czy też, że ciało przewieziono Wisłą do Gdańska motorówką, a stamtąd okrętem do Niemiec. Co jest powodem braku dalszych relacji po opuszczeniu konduktu pogrzebowego okolic PWPW? Kondukt dalej przemieszczał się po terenie będącym obrzeżem dzielnicy żydowskiej, rejonem praktycznie niezamieszkałym od kwietna 1943 r., to jest od Powstania w Getcie Warszawskim. Może nikt na dalszym odcinku konduktu nie obserwował, bądź nawet jak obserwował, to nie przekazał relacji