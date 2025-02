Konieczne jest podjęcie doraźnych działań i przygotowanie zmian systemowych w związku z ucięciem przez Stany Zjednoczone pomocy humanitarnej, a w konsekwencji pozbawieniem wsparcia polskich organizacji pozarządowych – powiedziała w sobotę (1 lutego) w Bydgoszczy Magdalena Biejat.

Kandydatka Lewicy na prezydenta, wicemarszałkini Senatu podkreśliła, że po decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wstrzymaniu pomocy zagranicznej zwracano uwagę na problem w kontekście Ukrainy i Białorusi, ale sprawa dotyczy również polskich organizacji pozarządowych.

– Dzisiaj o tym alarmują polskie organizacje pozarządowe, wiele z nich skontaktowało się ze mną. To są organizacje, które otrzymywały pomoc finansową z różnych organizacji amerykańskich. Te organizacje amerykańskie z dnia na dzień utraciły finasowanie i również z dnia na dzień obcięły finansowanie organizacjom polskim

– powiedziała na konferencji prasowej wicemarszałkini Senatu.

Biejat podkreśliła, że sprawa dotyka organizacji pozarządowych, które zajmują się pomocą humanitarną, wsparciem dzieci, obroną praw człowieka i często w swoich regionach przejmują w stu procentach zadania zlecone ze strony państwa.

Zwróciła uwagę, że w obecnej sytuacji te organizacje mogą przestać działać, są zagrożone koniecznością zawieszenia swoich działań i być może zwalniania ludzi, a to wpłynie również na to jak będzie funkcjonowało społeczeństwo obywatelskie i lokalna administracja.

Biejat poinformowała, że w czwartek wystąpiła z prośbą o interwencję do minister ds. społeczeństwa obywatelskiego Adriany Porowskiej.

– Konieczne jest jak najszybsze oszacowanie jak duża jest skala problemu, ile takich organizacji zostało dotkniętych ucięciem pomocy na ich działania, w jakich regionach one się znajdują i co można zrobić, żeby uruchomić środki by jak najszybciej im pomóc