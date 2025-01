Za kilka dni w powiecie żagańskim rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Zadaniem przedsięwzięcia jest określenie kategorii zdrowia i przydatności do służby mężczyzn i kobiet. 3 lutego przed komisją stawią się pierwsi mieszkańcy powiatu.

Tegoroczna kwalifikacja przeprowadzana będzie w Żaganiu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ulicy Gimnazjalnej. – Uprzedzamy zwłaszcza młodzież, że nie jest to nabór do wojska. To zebranie niezbędnych informacji i ocena stanu ich zdrowia zdrowia – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

– Należy pamiętać o zabraniu niezbędnych dokumentów w dzień stawiennictwa – podkreśla Anna Michalczuk:

Dodajmy, że tegoroczna kwalifikacja wojskowa w powiecie żagańskim trwać będzie do 28 lutego.