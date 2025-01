27 stycznia 1945 roku do zarządzającym obozem jenieckim w Żaganiu wpłynął rozkaz o ewakuacji Stalagu Luft 3. Jeszcze tej samej nocy rozpoczął się tak zwany długi marsz kilku tysięcy pilotów. Byli to głównie Anglicy, Amerykanie i Australijczycy. Trasa prowadziła od Żagania, poprzez Iłowę i Lipną do dzisiejszego Sprembergu w mrozie i śniegu. Podczas postojów mieszkańcy tych miejscowości przynosili żołnierzom gorącą wodę, aby mogli choć trochę się ogrzać. Spod Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu ruszył marsz upamiętniający tamte dni.

W ten weekend do Żagania przyjechało wiele rodzin. To synowie, córki i wnukowie wojennych żołnierzy. Dla nich były to chwile pełne wzruszeń, bowiem przemierzali dystans, którym szedł ich ojciec czy dziadek. Jak sami mówią, trudno jest im opisać uczucia, jakich doświadczają. Wraz z nimi wydarzenie uczciło także ponad stu przedstawicieli armii Stanów Zjednoczonych. – Tak jak osiemdziesiąt lat temu ruszamy w kierunku Iłowej. Odwiedzamy po drodze również inne miejscowości, przez które podążali ku granicy w ostatnim roku wojny jeńcy – mówi dyrektor muzeum Marek Łazarz.

Dodajmy, że kilka dni później, 8 lutego rozpoczęła się ewakuacja Stalagu VIII C.