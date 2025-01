W wielu miejscach w kraju była dziś wiosenna temperatura. Jak informuje IMGW w Słubicach zmierzono 14,4 stopni.

W nocy ma być pochmurno z przejaśnieniami; gdzieniegdzie opady deszczu, w górach także śniegu. Miejscami na Pomorzu i w Małopolsce mgły. Temperatura od minus 4 do 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich dość silny. Na Pogórzu Karpackim porywy do około 100 kilometrów na godzinę, w Karpatach, do 110 kilometrów na godz.