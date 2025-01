Kompleks sportowy Arena Żagań zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w wydarzeniach na obiektach podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizatorzy zachęcają do aktywności i wspierania społecznej inicjatywy.

Amatorzy sportu będą mogli wybierać spośród różnych dyscyplin. – Zapraszamy zarówno do hali jak i na basen. Ofert będzie naprawdę sporo. Oczywiście to również okazja, aby wrzucić coś do puszek wolontariuszy – mówi prezes spółki miejskiej Łukasz Kudła:

– Warto zajrzeć na pływalnię, bo będą nawet kajaki. Pod okiem wytrawnych wodniaków można spróbować swoich sił – zaznacza organizator:

Więcej na temat Wielkiej Orkiestry z żagańską Areną znaleźć w mediach społecznościowych placówki.