Do lubuskich lecznic od lat trafia specjalistyczny sprzęt kupiony w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kolejne urządzenia otrzymał niedawno 105. Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach i Żaganiu.

Dotychczas do obu lokalizacji przekazano już wiele takich urządzeń. – Wszystkie one służą pacjentom i wspierają proces diagnozowania – mówi rzeczniczka szpitala Justyna Wróbel-Gądek:

– To dla nas ogromne wsparcie. Wiedza lekarska i fachowa opieka pielęgniarska to jedno, ale bez tego sprzętu proces diagnostyki czy badań znacznie wydłużałby się. To między innymi przenośny system do drenażu opłucnej czy przyłóżkowy aparat RTG – mówi Irena Zygmanowska żagańska pielęgniarka oddziałowa oddziału pulmonologii z pododdziałem chorób wewnętrznych:

– Wielu naszych pacjentów uśmiecha się na widok naklejanego na urządzeniu serduszka. Mamy ich już sporo. Teraz wdrażamy do użytku kolejne – podkreśla pielęgniarka oddziałowa:

Dodajmy, że w niedzielę szpital w ramach WOŚP organizuje bezpłatne badania przesiewowe w Żarach i Żaganiu.

Kto jest wolontariuszem?

Karolina Rentel jest wolontariuszką WOŚP już od 8 roku życia, czyli 14 lat. Oprócz tego należy także do Pokojowego Patrolu – wolontariatu działającego na festiwalu Pol’and’Rock oraz na różnych innych wydarzeniach.

– Traktuję to jako świetną okazję do pomocy i poznawania nowych ludzi – mówi Karolina.



Dzięki sprzętowi zakupionemu przez WOŚP, wielu ludzi mogło uzyskać pomoc medyczną. Tak było też w przypadku Mikołaja i Wiktorii, którym urządzenia pozwoliły na skuteczne leczenie i powrót do zdrowia.

– Z wypadku ocaliło mnie trochę szczęścia i sprzęt WOŚP – mówi Mikołaj Podbereski.

– Kiedy już mnie skierowano do szpitala, okazało się, że lek który powinnam przyjmować, musi być podany przez specjalne urządzenie – mówi Wiktoria Morawska.

Jaki sprzęt trafił do Sulechowa?

Szpital im. Ryszarda Rzepki w Sulechowie korzysta ze wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od początku działania fundacji. Dzięki temu pacjenci placówki mogą liczyć na profesjonalną pomoc medyczną i wysoką jakość świadczonych usług. Ze wsparcia WOŚP korzystają także indywidualni mieszkańcy gminy.

Oddział neonatologii w sulechowskim szpitalu posiada drugi stopień referencyjności w opiece nad wcześniakami i noworodkami. W zeszłym roku na świat przyszło tam blisko 450 dzieci.

– 90% całego wyposażenia tego oddziału stanowią sprzęty ofiarowane przez WOŚP – mówi Renata Augustyniak, pielęgniarka oddziałowa w sulechowskim szpitalu:

Jak podkreśla Izabela Kniżatko, prezes zarządu szpitala, wiele placówek nie jest w stanie samodzielnie finansować wyposażenia, na które stale jest zapotrzebowanie.

– WOŚP to inicjatywa ważna dla nas wszystkich, zarówno pracowników, jak i pacjentów szpitali – dodaje:

Przez 33 lata istnienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, do gorzowskiego szpitala trafił sprzęt wartości 17 milionów złotych.

Korzystają z niego zarówno dzieci jak i dorośli. Mówi wiceprezes lecznicy Robert Surowiec:

Osoby, które w trakcie leczenia korzystały ze sprzętu zakupionego przez fundację znaleźć dość łatwo. Zdecydowanie trudniej spotkać kogoś, kto twierdzi, że dzięki takiej aparaturze żyje. Okazuje się że jedną z takich osób jest szefowa gorzowskiego sztabu WOŚP Marta Ciećwierz:

Podczas poprzedniego finału WOŚP w całej Polsce jako wolontariusze pracowało 120 tysięcy osób. W tym roku finał zbiórki dedykowany jest onkologii i hematologii dziecięcej.