Urządzenie małej sypialni to spore wyzwanie. Jeśli chcesz, żeby w pomieszczeniu zmieściły się wszystkie niezbędne meble i akcesoria, musisz bardzo starannie wybierać poszczególne elementy wyposażenia. Podstawą powinno być znalezienie wygodnego i funkcjonalnego łóżka. Na jaki model warto się zdecydować?

W małej sypialni świetnie sprawdzą się łóżka tapicerowane produkowane na wymiar. Takie meble składają się z kilku elementów, które możesz dowolnie skonfigurować, aby jak najlepiej odpowiadały Twoim potrzebom. Senpo – producent łóżek stawia na jakość wykonania i stylowe wzornictwo. Jak dokonać właściwego wyboru?

Łóżko tapicerowane w małej sypialni – jak dobrze wykorzystać przestrzeń?

Nowoczesne łóżka tapicerowane są przestronne, wygodne i dostępne w różnych rozmiarach, dzięki czemu z łatwością można je dopasować nawet do niewielkich przestrzeni. Jeśli chcesz optycznie powiększyć swoją sypialnię, wybierz model o minimalistycznym designie i gładkiej tapicerce, najlepiej w jasnych, neutralnych kolorach, takich jak biel, beż czy szarość. Jasne barwy sprawiają, że wnętrze wydaje się bardziej przestronne i dodają mu wizualnej lekkości.

W małej sypialni warto postawić również na łóżka tapicerowane wyposażone w eleganckie i smukłe nóżki oraz dekoracyjny zagłówek, który jednak nie powinien być zbyt wysoki. Bardzo praktycznym rozwiązaniem są także łóżka tapicerowane wyposażone w duży pojemnik na pościel. Możesz do niego schować koce, poduszki, pościel na zmianę czy rzadziej używane tekstylia. Dzięki temu zaoszczędzisz sporo miejsca, a Twoja sypialnia pozostanie uporządkowana i funkcjonalna, nawet przy ograniczonym metrażu. Szeroki wybór łóżek tapicerowanych z pojemnikiem na pościel znajdziesz w Senpo.

Łóżko drewniane – idealny wybór do małej sypialni

Łóżko drewniane łączą w sobie naturalne piękno, trwałość i funkcjonalność. Drewno, dzięki swojej ponadczasowej estetyce, wprowadza do wnętrza przytulny i harmonijny charakter, a jednocześnie pasuje do różnych stylów aranżacyjnych, od klasycznego po glamour czy nowoczesny. W małych pomieszczeniach świetnie sprawdzą się łóżka z litego drewna o prostym kształcie, bez zbędnych zdobień, które nie przytłoczą przestrzeni.

Lite drewno ma właściwości antystatyczne, co oznacza, że nie przyciąga kurzu, dzięki czemu jest łatwe do utrzymania w czystości i stanowi idealny wybór dla alergików. Dodatkowo zdolność drewna do pochłaniania i oddawania wilgoci z otoczenia sprawia, że łóżka wykonane z tego materiału są trwałe i bardziej wytrzymałe w porównaniu do modeli tapicerowanych.

W małej sypialni doskonale będzie się również prezentowało drewniane łóżko z tapicerowanym zagłówkiem i metalowymi nóżkami. Z jego pomocą stworzysz oryginalną aranżację wnętrza w stylu skandynawskim, eklektycznym lub industrialnym.

Pamiętaj, że idealne łóżko do małej sypialni powinno być przede wszystkim wygodne. Dlatego zwróć uwagę na jego wysokość, długość i szerokość oraz sprawdź, jaki materac możesz do niego dobrać. W Senpo znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby zadbać o zdrowy i spokojny sen.