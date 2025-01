Dobry dzień dla żagańskiego oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wodniacy otrzymali nowy pojazd terenowy UTV. Będzie on służył do patrolowania rejonów w pobliżu rzek i stawów w okolicy Żagania. Koszt zakupu terenówki to 130 tysięcy złotych.

Ratownicy zabezpieczyli trzydziestoprocentowy wkład własny. Reszta kwoty to dofinansowanie. Dotychczasowy, jedyny samochód nie dość, że kilkakrotnie niszczony przez wandali, nie mógł wjechać w trudny teren. – Teraz sytuacja ulega znacznej poprawie. Do tej pory mieliśmy także kłopoty techniczne z wodowaniem łodzi ratunkowej, a zakup tego łazika pozwoli na to bez problemu. To inwestycja w bezpieczeństwo – mówi prezes oddziału WOPR Jakub Łażewski: