Rząd przyjął we wtorek projekt wprowadzający zakaz sprzedaży nieletnim wszystkich jednorazowych i wielorazowych e-papierosów, w tym beznikotynowych oraz woreczków nikotynowych – poinformowała w wtorek (21 stycznia) ministra zdrowia Izabela Leszczyna.

Na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów Leszczyna podkreśliła, że projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przyjęty przez rząd wprowadza także zakaz używania e-papierosów bez nikotyny na zasadach odnoszących się do e-papierosów z nikotyną.

Zakaz sprzedaży osobom niepełnoletnim obejmie: wyroby tytoniowe, woreczki nikotynowe, papierosy elektroniczne i pojemniki zapasowe.

Leszczyna podkreśliła, że obecnie jednorazowe i wielorazowe e-papierosy można kupić m.in. w automatach w pobliżu szkół. Dodała, że projekt MZ wprowadza m.in. zakaz sprzedaży e-papierosów bez nikotyny w automatach, na odległość – w tym przez internet i zakaz ich reklamowania. Te same zasady mają dotyczyć woreczków nikotynowych.

E-papierosy beznikotynowe nie będą mogły być używane w miejscach publicznych, gdzie obecnie obowiązuje zakaz używania papierosów elektronicznych z płynem zawierającym nikotynę, tj. m.in. na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, na przystankach komunikacji publicznej, czy też w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci.

Szefowa MZ zaznaczyła, że do tej pory beznikotynowe płyny nie podlegały zgłoszeniu do Biura ds. Substancji Chemicznych. Po zmianach skład płynu (beznikotynowego, jak i nikotynowego) będzie musiał być dostosowany do obecnych przepisów, czyli nie będzie w nich substancji mutogennych, rakotwórczych i wpływających na funkcje rozrodcze.

Rozwiązania muszą być notyfikowane w Komisji Europejskiej, co trwa trzy miesiące.

Leszczyna wyraziła nadzieję, że po tym czasie Sejm zgodnie uchwali przepisy. Zaznaczyła, że przepisy dotyczące zakazów obejmujących sprzedaż e-papierosów nieletnim wejdą w życie 14 dni po publikacji ustawy.

Jednocześnie projekt przewiduje, że zarówno papierosy elektroniczne, jak i pojemniki zapasowe (obie kategorie) niespełniające nowych wymagań będą mogły pozostawać w obrocie nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Drugi z projektów nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przyjętych przez rząd zakazuje wprowadzania do obrotu podgrzewanych wyrobów tytoniowych mających charakterystyczny aromat. Producenci i sprzedający mają mieć dziewięć miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów po ich wejściu w życie.