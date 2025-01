W obronie Muska stanęła jedna z najstarszych i najważniejszych organizacji żydowskich na świecie ADL, która w przeszłości była w konflikcie z nim.

— napisała organizacja na X.

Amerykański historyk Aaron Astor także uważa, że salut Muska nie powinien być określany mianem nazistowski.

– Wielokrotnie krytykowałem Elona Muska za to, że pozwolił neonazistom zanieczyszczać tę platformę. Ale ten gest nie jest nazistowskim salutem. To społecznie niezręczny gest dłonią autystycznego mężczyzny, który mówi do tłumu: „moje myśli są z wami”

— stwierdził na X.

AFP zwraca uwagę, że Musk ogłosił w 2021 roku, iż cierpi na zespół Aspergera, odmianę autyzmu.

W sieci zaprezentowano, że w przeszłości podobne gesty ręką robiły m.in. była pierwsza dama USA Hillary Clinton i była wiceprezydent USA Kamala Harris.

Dalsza część tekstu pod tweetem

I'm sure the media is completely outraged by this, right? Right??? pic.twitter.com/P9aJoz4CNZ

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) January 20, 2025