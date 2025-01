Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga współcześnie podejmowania wielu działań ukierunkowanych na dopasowanie oferty do indywidualnych wymagań potencjalnych klientów, podążanie za nowymi trendami a także stawianie na nowoczesne technologie. Dostęp do ultranowoczesnych rozwiązań technologicznych to jeden z niezwykle istotnych elementów, który niejednokrotnie przesądza o tym, czy możliwe będzie osiągnięcie sukcesu. Wśród wyjątkowych technologii, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach, jest Industrial IoT, zamiennie określany jako przemysł 4.0. Czym dokładnie jest to rozwiązanie? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym poradniku. Zapraszamy do lektury.

Industrial IoT – co to jest i jak działa?

Industrial IoT, zamiennie określany jako przemysł 4.0, czyli tzw. czwarta rewolucja przemysłowa, to wyjątkowa koncepcja polegająca na zintegrowaniu różnorodnych nowatorskich technologii cyfrowych z tradycyjnymi procesami przemysłowymi. Wśród najważniejszych elementów omawianego rozwiązania jest przemysłowy internet rzeczy. Wspomniana technologia polega na łączeniu urządzeń, maszyn i systemów z wykorzystaniem internetu. Dzięki temu możliwe jest bardzo sprawne i wygodne gromadzenie, wymienianie się oraz analizowanie danych – i to w czasie rzeczywistym.

W praktyce polega to na tym, iż maszyny, czujniki oraz urządzenia i systemy produkcyjne posiadają możliwość zbierania różnorodnych danych oraz ich analizowania, a następnie podejmowania odpowiednich decyzji. Wszystko to prowadzi do tego, iż firmie znacznie łatwiej jest monitorować procesy produkcyjne oraz podejmować trafne decyzje biznesowe.

Jakie są elementy Industrial IoT?

Na Industrial IoT składa się wiele czynników. Mowa tutaj przede wszystkim o wyspecjalizowanych urządzeniach i czujnikach. Ich zadaniem jest zbieranie danych z poszczególnych maszyn – mogą to być czujniki odpowiedzialne za pomiar różnorodnych parametrów, takich jak wilgotność, wibracje, temperatura, ciśnienie, zużycie energii i wiele, wiele innych. Dane są następnie przesyłane przez internet za pośrednictwem odpowiednich połączeń sieciowych do centralnych systemów zarządzania.

Elementem przemysłu 4.0 są także dedykowane, zaawansowane platformy analityczne. Są to systemy do analizy dużych zbiorów danych (z angielskiego Big Data), dzięki czemu z łatwością da się identyfikować wzorce, tworzyć prognozy oraz podejmować trafne decyzje. W omawianej technologii bardzo ważna jest też sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Dzięki nim możliwe jest automatyzowanie procesów analizy danych. Każdy z użytkowników ma też dostęp do bardzo intuicyjnego interfejsu.